Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ceyda Düvenci'nin ilk eşi Kaan Girgin'i gören tanıyamıyor! 90'ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 07:15

Ceyda Düvenci'nin ilk eşi Kaan Girgin'i gören tanıyamıyor! 90'ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...

Bir dönemin popüler oyuncularından Kaan Girgin, 90'lı yılların başında Ayrı Dünyalar dizisinde rol alarak televizyon dünyasında kendini göstermiş, 1996'da ise Gözlerinde Son Gece adlı dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. 2000'lerin başında Dikkat Bebek Var dizisinde Ceyda Düvenci ile başrolü paylaşan Girgin, bu süreçte Düvenci ile büyük bir aşk yaşamış ve çift iki yıl süren bir evlilik geçirmişti. Yakışıklılığıyla 90'lı ve 2000'li yıllarda genç kızların ilgisini çeken oyuncuya yıllar iyi davranmadı. Girgin, şimdilerde bambaşka bir görünüme sahip. İşte, ekranların unutulmaz isimlerinden biri olan Kaan Girgin'in son hali...

Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kaan Girgin’i gören tanıyamıyor! 90’ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...

1967 yılında Ankara'da doğan Kaan Girgin, eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Üniversite sonrası İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne almaya başlayan Girgin, geniş kitleler tarafından ise bir bankanın reklam filmiyle tanınarak şöhretin kapılarını araladı.

Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kaan Girgin’i gören tanıyamıyor! 90’ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...

EKRANLARIN "BAY PARDON"U OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

90'lı yılların başında Ayrı Dünyalar dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Kaan Girgin, izleyicilerin hafızasında "Bay Pardon" olarak yer edindi. 1996 yılında ise usta oyuncu Türkan Şoray ile Gözlerinde Son Gece dizisinde başrolü paylaşarak kariyerinde önemli bir adım attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kaan Girgin’i gören tanıyamıyor! 90’ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kaan Girgin’i gören tanıyamıyor! 90’ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kaan Girgin’i gören tanıyamıyor! 90’ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

SON DAKİKA