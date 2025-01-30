Giriş Tarihi: 30.01.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
07:15
Ceyda Düvenci'nin ilk eşi Kaan Girgin'i gören tanıyamıyor! 90'ların yakışıklı jönüydü yıllar ona iyi davranmadı! İşte son hali...
Bir dönemin popüler oyuncularından Kaan Girgin, 90'lı yılların başında Ayrı Dünyalar dizisinde rol alarak televizyon dünyasında kendini göstermiş, 1996'da ise Gözlerinde Son Gece adlı dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. 2000'lerin başında Dikkat Bebek Var dizisinde Ceyda Düvenci ile başrolü paylaşan Girgin, bu süreçte Düvenci ile büyük bir aşk yaşamış ve çift iki yıl süren bir evlilik geçirmişti. Yakışıklılığıyla 90'lı ve 2000'li yıllarda genç kızların ilgisini çeken oyuncuya yıllar iyi davranmadı. Girgin, şimdilerde bambaşka bir görünüme sahip. İşte, ekranların unutulmaz isimlerinden biri olan Kaan Girgin'in son hali...