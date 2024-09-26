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Haberler Galeri Ceyda Düvenci'ye bu defa "Çok kötü" yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:38

Ceyda Düvenci'ye bu defa "Çok kötü" yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!

Oğlunun babası Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolar ile güzelliğine güzellik katmıştı. Güçlü Mete aşkının yaradığı konuşulan Ceyda Düvenci son pozları ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Ceyda Düvenci'nin şalvar kesim, sırtı açık, kapüşonlu ve rengarenk tulumu hiç beğenilmedi. Sosyal medyanın diline düşen Ceyda Düvenci "Bu defa olmamış, çok kötü" dedirtti. İşte Ceyda Düvenci'nin yorum yağan farklı tarzı...

Ceyda Düvenci’ye bu defa Çok kötü yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar vermiş, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz 2023'te resmen bitirmişti.

Ceyda Düvenci’ye bu defa Çok kötü yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!

Boşanma sonrası adeta kendini baştan yaratan Ceyda Düvenci, önce fazla kilolarından kurtuldu sonra gönül defterinde yeni bir sayfa açtı.

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Ceyda Düvenci’ye bu defa Çok kötü yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!

2024 yılı Ceyda Düvenci için yeni başlangıçların yılı oldu.

Ceyda Düvenci’ye bu defa Çok kötü yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!

Oğlunun babası Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolar ile güzelliğine güzellik katmıştı.

Ceyda Düvenci’ye bu defa Çok kötü yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!

Güçlü Mete aşkının yaradığı konuşulan Ceyda Düvenci son pozları ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

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