Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
08:38
Ceyda Düvenci'ye bu defa "Çok kötü" yorumları yağdı! Ceyda Düvenci farklı tarzı ile sosyal medyanın diline düştü!
Oğlunun babası Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolar ile güzelliğine güzellik katmıştı. Güçlü Mete aşkının yaradığı konuşulan Ceyda Düvenci son pozları ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Ceyda Düvenci'nin şalvar kesim, sırtı açık, kapüşonlu ve rengarenk tulumu hiç beğenilmedi. Sosyal medyanın diline düşen Ceyda Düvenci "Bu defa olmamış, çok kötü" dedirtti. İşte Ceyda Düvenci'nin yorum yağan farklı tarzı...