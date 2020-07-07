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Haberler Galeri Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!

ile annesi sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!

ile annesi sosyal medyayı salladı. Güzellikleriyle dikkat çeken anne, kızı görenler daha çok kardeş gibi göründüklerini söyledi. Yeni yaşına giren ünlü manken Chloe Loughnan için annesi Lucy Loughan geçen cumartesi günü bir parti düzenledi. 'tan Ağustos 2019'da boşanan manken Chloe Loughnan karantina dönemini doğup büyüdüğü ülkesi İrlanda'da geçirdi. Annesi Lucy Loughan'ın düzenlediği partiyle 28 yaşına bastı. Chloe'nin annesi Lucy Loughnan, güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. Geçen günlerde Chloe, annesiyle çekildiği bu fotoğrafı paylaşarak, "Annem de böyle pozlar seviyor ne yapayım ben?" notunu düşmüştü. İşte Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımları ve diğer ünlü isimlerin de anneleri…

Giriş Tarihi: 07.07.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 07:24
Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!

ile annesi sosyal medyayı salladı. Güzellikleriyle dikkat çeken anne, kızı görenler daha çok kardeş gibi göründüklerini söyledi. Yeni yaşına giren ünlü manken Chloe Loughnan için annesi Lucy Loughan geçen cumartesi günü bir parti düzenledi. 'tan Ağustos 2019'da boşanan manken Chloe Loughnan karantina dönemini doğup büyüdüğü ülkesi İrlanda'da geçirdi. Annesi Lucy Loughan'ın düzenlediği partiyle 28 yaşına bastı. Chloe'nin annesi Lucy Loughnan, güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. Geçen günlerde Chloe, annesiyle çekildiği bu fotoğrafı paylaşarak, "Annem de böyle pozlar seviyor ne yapayım ben?" notunu düşmüştü. İşte Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımları ve diğer ünlü isimlerin de anneleri…

Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!

AKIN AKINÖZÜ

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Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!
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Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!
Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!
Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!
Chloe Loughnan ile annesi Lucy Loughan sosyal medyada gündem oldu! Güzellikleriyle büyülediler!

SERTAB ERENER

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