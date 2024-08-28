Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:54
Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!
Anneliği kızı Mira Milena ile tadan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum kilolarına kısa sürede veda etti. Öyle ki eski halinden bile fit olan Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak Maldivler tatilinden paylaştığı kareler ile kendine hayran bıraktı. Meslektaşı olan yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni paylaşımlar geldi. İşte çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler pozları...