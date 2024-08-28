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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:54

Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!

Anneliği kızı Mira Milena ile tadan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum kilolarına kısa sürede veda etti. Öyle ki eski halinden bile fit olan Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak Maldivler tatilinden paylaştığı kareler ile kendine hayran bıraktı. Meslektaşı olan yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni paylaşımlar geldi. İşte çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler pozları...

Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy’un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, tüm vakitlerini kızları Mira Milena ile geçiriyor. Gözde çiftin hayranları minik Mira Milena'dan gelecek kareleri iple çekiyor.

Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy’un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti paylaşımlarına Maldivler tatilinden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kızının 3. ayını kutlayan Yıldız Çağrı Atiksoy büyük ilgi görmüştü.

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Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy’un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!

Son olarak 3 aylık kızları ile Maldivler'e uçan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan yeni paylaşımlar geldi.

Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy’un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!

Anneliği kızı Mira Milena ile tadan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum kilolarına kısa sürede veda etti.

Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy’un Maldivler pozları büyüledi! Doğum kilolarından kurtuldu fit hali yaktı geçti!

Öyle ki eski halinden bile fit olan Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak Maldivler tatilinden paylaştığı kareler ile kendine hayran bıraktı.

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