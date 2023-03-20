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Haberler Galeri Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:17

Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu. Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını paylaşmıştı... Çiçeği burnunda çift önceki akşam görücüye çıktı. İşte Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkının belgesi...

Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz’den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.

Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz’den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!

Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

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Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz’den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.

Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz’den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!

Zekariyaköy'de objektiflere yakalanan ikili ilişkilerini yalanlamadı.

Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz’den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!

Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu son olarak sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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