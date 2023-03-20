Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:17

Çiçeği burnunda çift Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'den gövde gösterisi! Aşıklar görücüye çıktı!

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu. Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını paylaşmıştı... Çiçeği burnunda çift önceki akşam görücüye çıktı. İşte Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkının belgesi...