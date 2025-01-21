Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
13:16
Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro'nun Cano'suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...
Davaro filminin 'Cano'su, Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı, Yeşilçam'ın ela gözlü güzeliydi...Şimdilerde 70 yaşında olan Pembe Mutlu'nun son halini görenler tanıyamadı. Gerçek adı Pembe Gül olan oyuncu Pembe Mutlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Mutlu'nun son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz.