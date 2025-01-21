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Haberler Galeri Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro'nun Cano'suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:16

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro'nun Cano'suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...

Davaro filminin 'Cano'su, Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı, Yeşilçam'ın ela gözlü güzeliydi...Şimdilerde 70 yaşında olan Pembe Mutlu'nun son halini görenler tanıyamadı. Gerçek adı Pembe Gül olan oyuncu Pembe Mutlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Mutlu'nun son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz.

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro’nun Cano’suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...

Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Yeşilçam'ın ela gözlü dilberiydi... Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı, Davaro'nun Cano'suydu..Yani güzeler güzeli Pembe Mutlu.

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro’nun Cano’suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti.

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Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro’nun Cano’suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...

Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro’nun Cano’suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı, Davaro’nun Cano’suydu...Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’yu görenler tanıyamadı! Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz...

Şimdilerde 70 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

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