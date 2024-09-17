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Haberler Galeri Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:38

Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!

Beklenen paylaşım geldi... Kaan Yıldırım ile bugün Roma'da evlenecek olan Pınar Deniz'in hazırlıkları başladı. Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz ilk paylaşımı yaptı. Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hem bebek hem de evlilik sevincini bir arada yaşıyor. Bebek bekleyen ünlü çiftin evlilik hazırlıkları başladı. 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah için İtalya'ya gitmişti. Yurt dışını tercih eden oyuncu çiftten ilk paylaşım geldi. İşte hazırlıklar başladı...

Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bugün evleniyor! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah için İtalya'ya gitmişti. İlk kare geldi...

Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Çift 17 Eylül'de nikah masasına oturacak. Bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna geçtiğimiz günlerde ilk kez yanıt vermişti.

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Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!

Böylece Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, evlenecekleri İtalya'dan ilk pozunu paylaştı.

Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!

GÖRÜMCE PAYLAŞTI

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evlenmek üzere İtalya'ya uçmuştu. Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi Nilüfer Yıldırım düğün mekanından paylaşım yapmıştı. Yıldırım, paylaşımına Milano konumunu ekleyerek Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın el ele pozunu paylaşmıştı.

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