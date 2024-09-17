Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
15:38
Çifte heyecan yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma’da evleniyor! Pınar Deniz’in kardeşi ilk kareyi paylaştı!
Beklenen paylaşım geldi... Kaan Yıldırım ile bugün Roma'da evlenecek olan Pınar Deniz'in hazırlıkları başladı. Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz ilk paylaşımı yaptı. Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hem bebek hem de evlilik sevincini bir arada yaşıyor. Bebek bekleyen ünlü çiftin evlilik hazırlıkları başladı. 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah için İtalya'ya gitmişti. Yurt dışını tercih eden oyuncu çiftten ilk paylaşım geldi. İşte hazırlıklar başladı...