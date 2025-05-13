Giriş Tarihi: 13.05.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
15:02
Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen yeniden adliyelik... Sabancıların eski damadı, eski eşinin hapis yatmasını istedi!
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı'nın iş kadını kızı Çiğdem Sabancı ile iki hafta önce boşanan Faruk Bilen yeniden adliyelik oldu. Eski eşi Çiğdem Sabancı'nın yayın yasağını ihlal ederek kişilik haklarını ve cemiyet hayatı önündeki itibarını sarsıcı haber yaptırdığını iddia eden Bilen, mahkemeden tazyik hapsi talebinde bulunarak şikayetçi oldu.