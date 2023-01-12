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Haberler Galeri "Çilli güzel Hülya!" Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 08:03

"Çilli güzel Hülya!" Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi. Yaşının da ilerlemesiyle yüzündeki çilleri çoğalan Hülya Avşar'ın doğal güzelliği hayran bıraktı. Avşar Kızı'na "yaş aldıkça güzelleşiyor" "bir insana çil bu kadar mı yakışır" yorumları yağdı. İşte çilli güzel Hülya Avşar...

Çilli güzel Hülya! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!

Yeni yıla kasığına kadar uzanan yırtmaçlı siyah elbisesi ile sahnede giren Hülya Avşar yine dinlemeye gelenleri büyülemişti. 59 yaşındaki Avşar Kızı yıllara meydan okuan güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Çilli güzel Hülya! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor.

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Çilli güzel Hülya! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!

59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu.

Çilli güzel Hülya! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!

Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi.

Çilli güzel Hülya! Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!

Yaşının da ilerlemesiyle yüzündeki çilleri çoğalan Hülya Avşar'ın doğal güzelliği hayran bıraktı.

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