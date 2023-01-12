Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 08:03

"Çilli güzel Hülya!" Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar yine kendine hayran bıraktı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi. Yaşının da ilerlemesiyle yüzündeki çilleri çoğalan Hülya Avşar'ın doğal güzelliği hayran bıraktı. Avşar Kızı'na "yaş aldıkça güzelleşiyor" "bir insana çil bu kadar mı yakışır" yorumları yağdı. İşte çilli güzel Hülya Avşar...