Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Çingen' kelimesi Aleyna Tilki'nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber'a 'Çingen' deyince mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 07:06

'Çingen' kelimesi Aleyna Tilki'nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber'a 'Çingen' deyince mahkemelik oldu!

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Çingen' yorumu başına dert oldu! Fenomen Enes Batur'un sosyal medyada yaptığı yılbaşı programına katılan Aleyna Tilki, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisine ilgi duyduğunu ima ederek, "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" diyerek olayı anlattı. Bir vatandaş 'Çingen' kelimesi ile Romanları aşağıladığı için Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmesi sonucu ünlü şarkıcıya soruşturma açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
’Çingen’ kelimesi Aleyna Tilki’nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber’a ’Çingen’ deyince mahkemelik oldu!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin katıldığı son programda söyledikleri yeni bir soruşturmanın fitilini ateşledi.

’Çingen’ kelimesi Aleyna Tilki’nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber’a ’Çingen’ deyince mahkemelik oldu!

Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adli programa konuk olan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle yine vatandaşların tepkisini çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Çingen’ kelimesi Aleyna Tilki’nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber’a ’Çingen’ deyince mahkemelik oldu!

JUSTİN BİEBER'A 'ÇİNGEN' DEDİ, ŞİKAYET EDİLDİ
Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap geldi.

’Çingen’ kelimesi Aleyna Tilki’nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber’a ’Çingen’ deyince mahkemelik oldu!

Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diyerek şarkıcıyı tanımadığını söyledi.

’Çingen’ kelimesi Aleyna Tilki’nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber’a ’Çingen’ deyince mahkemelik oldu!

"ALEYNA TİLKİ ÖZÜR DİLESİN"
Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra şarkıcı Aleyna Tilki'nin çingene vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla Cimer'e başvurdu.

SON DAKİKA