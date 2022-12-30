’Çingen’ kelimesi Aleyna Tilki’nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber’a ’Çingen’ deyince mahkemelik oldu!

JUSTİN BİEBER'A 'ÇİNGEN' DEDİ, ŞİKAYET EDİLDİ

Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap geldi.