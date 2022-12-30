Giriş Tarihi: 30.12.2022 07:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
07:06
'Çingen' kelimesi Aleyna Tilki'nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber'a 'Çingen' deyince mahkemelik oldu!
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Çingen' yorumu başına dert oldu! Fenomen Enes Batur'un sosyal medyada yaptığı yılbaşı programına katılan Aleyna Tilki, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisine ilgi duyduğunu ima ederek, "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" diyerek olayı anlattı. Bir vatandaş 'Çingen' kelimesi ile Romanları aşağıladığı için Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmesi sonucu ünlü şarkıcıya soruşturma açıldı.