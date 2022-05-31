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Haberler Galeri Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:29

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede gerçekleşen gençlik buluşması ardından gündeme geldi. Birçok reklam, dizi ve film ile hatırlanan çocuk oyuncu Yeşilay ile ortak çalışması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anısını kendisiyle paylaştı. Bu anların ekrana gelmesi ardından Berat Efe Parlar sosyal medyada gündem oldu. 'İftarlık Gazoz' filmi ile parlayan Berat Efe Parlar'ı görenler çocuk oyuncunun yıllar içindeki değişimini konuştu. İşte yakışıklılığı ile dikkat çeken çocuk yıldız Berat Efe Parlar'ın son hali…

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen tütünle mücadele konulu gençlik buluşmasında Cumhurbaşkanı her yaştan gençler ile buluştu. Katılımcılar arasında oynadığı dizi ve filmlerle hatırlanan Berat Efe Parlar da yer aldı. Berat Efe Parlar'ı son hali görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte merak edenler için Berat Efe Parlar'ın son hali…

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!

Geçmişte Başkan Erdoğan ile olan bir anısından bahseden ünlü çocuk oyuncu anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

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Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!

Buluşmada ünlü oyuncu Berat Efe Parlar, 14 yıl önce Başkan Erdoğan'la yaşadığı buluşmayı anlattı.

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!

Duygusal anların yaşandığı anlarda Parlar 'Anneme, 'Sigara kullanıyor musunuz? diye sormuştunuz, o zaman annem 'Maalesef kullanıyorum' demişti. Siz de 'Acilen bırakman' demiştiniz.

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