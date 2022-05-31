Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:29

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!

Çocuk yıldız Berat Efe Parlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede gerçekleşen gençlik buluşması ardından gündeme geldi. Birçok reklam, dizi ve film ile hatırlanan çocuk oyuncu Yeşilay ile ortak çalışması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anısını kendisiyle paylaştı. Bu anların ekrana gelmesi ardından Berat Efe Parlar sosyal medyada gündem oldu. 'İftarlık Gazoz' filmi ile parlayan Berat Efe Parlar'ı görenler çocuk oyuncunun yıllar içindeki değişimini konuştu. İşte yakışıklılığı ile dikkat çeken çocuk yıldız Berat Efe Parlar'ın son hali…