Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
13:37
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...
Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrollerinde yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakteriyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş iki kızı olan çift 2021'de boşanmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Garip geçtiğimiz yıl Serkan K. ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü isim, sevgilisinden şiddet gördüğünü ve dava açtığını açıkladı.