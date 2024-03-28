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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 13:37

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrollerinde yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakteriyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş iki kızı olan çift 2021'de boşanmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Garip geçtiğimiz yıl Serkan K. ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü isim, sevgilisinden şiddet gördüğünü ve dava açtığını açıkladı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'da ilk yıllarda Ayşecan Tatari'nin hayat verdiği Duygu karakterinin yetişkin halini canlandıran Hayal Garip, 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile evlenmiş, iki kızı olan çift 2021'de boşanmıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Garip geçtiğimiz yıl Serkan K. ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...

Ünlü isim, sevgilisinden şiddet gördüğünü ve dava açtığını açıkladı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki Hayal Garip, şu ifadeleri kullandı:

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...

İŞTE HAYAL GARİP'İN AÇIKLAMASI...

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