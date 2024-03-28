Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı: Hakaret, iftira, dayak...

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'da ilk yıllarda Ayşecan Tatari'nin hayat verdiği Duygu karakterinin yetişkin halini canlandıran Hayal Garip, 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile evlenmiş, iki kızı olan çift 2021'de boşanmıştı.