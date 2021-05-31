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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Zehir zemberek sözler!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 14:50

'ın 'i takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… sözler!

dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan takipçilerinden gelen yoruma yine cevap verdi. Sosyal medyada aktif olan oyuncu Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlara gelen yorumları hiçbir zaman sessiz kalmıyor. Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sebebiyle sık sık ilginç yorumlar alan Altuğ, her zaman karşılığını veriyor. Pınar Altuğ, takipçisinin yorumu üzerine son olarak "şaklabanlık" çıkışı yaptı. Takipçisinin yorumu üzerine öfkeden deliye dönen Pınar Altuğ takipçisine sert yanıt verdi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Zehir zemberek sözler!

Ünlü oyuncu ve sunucu , 1990'lı yıllardan beri gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri oldu. Özellikle efsane dizi "" ile birlikte şöhretin zirvesine çıkan Pınar Altuğ, o dönem özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yerden yere vuruldu.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Zehir zemberek sözler!

Bu yüzden diziden ayrılmayı seçen , unutulmak bir yana dursun, daha da ünlü hale geldi. 2008 yılında meslektaşı 'la yaptığı evlilik, bugüne kadar eleştirilmeye devam etti.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Zehir zemberek sözler!

Çünkü , 'dan 8 yaş büyüktü. Bazı insanların tepkisini çeken bu durum, çiftin yıllardır yaşadığı mutlu evliliğe ve çocuklarına rağmen devam etti.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Zehir zemberek sözler!

Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte, bu eleştiriler adrese teslim hale geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Zehir zemberek sözler!

, bir ara sabah akşam Instagram hesabına evliliği yüzünden gelen olumsuz yorumlarla uğraşıyordu.

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