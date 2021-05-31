Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Zehir zemberek sözler!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yoruma yine cevap verdi. Sosyal medyada aktif olan oyuncu Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlara gelen yorumları hiçbir zaman sessiz kalmıyor. Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sebebiyle sık sık ilginç yorumlar alan Altuğ, her zaman karşılığını veriyor. Pınar Altuğ, takipçisinin yorumu üzerine son olarak "şaklabanlık" çıkışı yaptı. Takipçisinin yorumu üzerine öfkeden deliye dönen Pınar Altuğ takipçisine sert yanıt verdi.