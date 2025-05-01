Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal

Gazetenin araştırmasına göre, Meta'nın resmi yapay zeka botu ve kullanıcılar tarafından oluşturulan bazı özel botlar, küçük yaşta etiketlenmiş olan hesaplarla cinsel içerikli sohbetlere giriyor.

Daha kötüsü bu durum, sohbet botlarının çocuk ya da ergen karakterler olarak programlandığı senaryolarda bile değişmiyor.