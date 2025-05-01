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Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 06:44

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal

Teknoloji devi Meta'nın yapay zeka destekli sohbet botlarının, çocuk kullanıcılarla uygunsuz ve cinsel içerikli
diyaloglar kurması ABD'de gündem oldu. Mark Zuckerberg daha çok para kazanacak diye yapay zeka sohbet botlarını, çocukları cinsel içerikli uygunsuz sohbetlerin içine sokması büyük skandal. Bu yüzden sosyal medya kullanımında mutlaka yaş sınırı olmalı! Günaydın yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.

MEVLÜT TEZEL
Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal

Wall Street Journal gazetesinin, teknoloji devi Meta'nın yapay zeka destekli sohbet botlarının çocuk kullanıcılarla uygunsuz ve cinsel içerikli diyaloglar kurduğunu yazması ABD'de gündem oldu.

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal

Gazetenin araştırmasına göre, Meta'nın resmi yapay zeka botu ve kullanıcılar tarafından oluşturulan bazı özel botlar, küçük yaşta etiketlenmiş olan hesaplarla cinsel içerikli sohbetlere giriyor.
Daha kötüsü bu durum, sohbet botlarının çocuk ya da ergen karakterler olarak programlandığı senaryolarda bile değişmiyor.

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Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal

Hatta yapay zekanın ünlü isimlerin seslerini kullanan sohbet botları da bu uygunsuz diyaloglara dahil oldu.
Meta ise haberin 'manipülatif' olduğunu açıkladı.
Ancak gazete, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in rekabet baskısıyla yapay zeka sohbet deneyimini daha çekici hale getirmek adına etik koruma duvarlarının gevşetilmesini istediğini iddia etti.
Elbette çocuklar cinsellik eğitimi almalılar.
Özellikle sapıklara karşı bilinçli olmalılar.

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal

Ama bunun bir yaş sınırı olmalı.
Mark Zuckerberg daha çok para kazanacak diye yapay zeka sohbet botları, çocukları cinsel içerikli uygunsuz sohbetlerin içine sokması büyük skandal.

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal

Bu yüzden sosyal medya kullanımında yaş sınırı olmalı. Ancak yaş sınırı getirilse bile bunun nasıl denetleneceği meçhul!
Ayrıca bazı yetişkinler, cep telefonu ve uygulamalarını kullanmada çocukları kadar bile deneyime sahip değiller.