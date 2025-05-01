Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
06:44
Çocukları bekleyen büyük tehlike! Yapay zekayla sohbette büyük skandal
Teknoloji devi Meta'nın yapay zeka destekli sohbet botlarının, çocuk kullanıcılarla uygunsuz ve cinsel içerikli
diyaloglar kurması ABD'de gündem oldu. Mark Zuckerberg daha çok para kazanacak diye yapay zeka sohbet botlarını, çocukları cinsel içerikli uygunsuz sohbetlerin içine sokması büyük skandal. Bu yüzden sosyal medya kullanımında mutlaka yaş sınırı olmalı! Günaydın yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.