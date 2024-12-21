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Haberler Galeri Çocuklarına resti çekmişti! "Onun yeri ayrı" dedi... Tatlıses'ten duygusal paylaşım
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:42

Çocuklarına resti çekmişti! "Onun yeri ayrı" dedi... Tatlıses'ten duygusal paylaşım

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde ailevi meseleleriyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile arasında yaşanan sorunlar, magazin dünyasında geniş yer bulmuş durumda. Ancak İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'e olan desteğini her fırsatta dile getirmeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçı, İdo'nun yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak bir kez daha oğluna olan sevgisini bakın nasıl gözler önüne serdi!

Çocuklarına resti çekmişti! Onun yeri ayrı dedi... Tatlıses’ten duygusal paylaşım

Tatlıses, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, İdo Tatlıses'in yeni müzik çalışmasını överek "İdo'can sen bir yana, dünya bir yana! Baban her zaman arkanda!" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına resti çekmişti! Onun yeri ayrı dedi... Tatlıses’ten duygusal paylaşım

Bu paylaşım, babasıyla arasındaki güçlü bağı vurgulayan İdo Tatlıses'in takipçileri arasında da büyük beğeni topladı.

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Çocuklarına resti çekmişti! Onun yeri ayrı dedi... Tatlıses’ten duygusal paylaşım

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çeken İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'a yönelik üstü kapalı göndermelerde bulunmuştu.

Çocuklarına resti çekmişti! Onun yeri ayrı dedi... Tatlıses’ten duygusal paylaşım

Tatlıses, "Evlatlarım arasında bir istisna dışında hepsine iyi bir baba oldum. Melek benim kızım, Urfa'da iki kızım var, Elif Ada zaten küçük. Ancak dört kişiyi evlat olarak görmüyorum," diyerek aile içindeki gerginliğe işaret etti.

Çocuklarına resti çekmişti! Onun yeri ayrı dedi... Tatlıses’ten duygusal paylaşım

72 yaşında olmasına rağmen hala çalıştığını belirten Tatlıses, "Bana yapılanların aynısını onların da yaşamasını isterim" şeklindeki sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

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