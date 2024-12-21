Çocuklarına resti çekmişti! "Onun yeri ayrı" dedi... Tatlıses'ten duygusal paylaşım

Tatlıses, "Evlatlarım arasında bir istisna dışında hepsine iyi bir baba oldum. Melek benim kızım, Urfa'da iki kızım var, Elif Ada zaten küçük. Ancak dört kişiyi evlat olarak görmüyorum," diyerek aile içindeki gerginliğe işaret etti.