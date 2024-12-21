Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
11:42
Çocuklarına resti çekmişti! "Onun yeri ayrı" dedi... Tatlıses'ten duygusal paylaşım
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde ailevi meseleleriyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile arasında yaşanan sorunlar, magazin dünyasında geniş yer bulmuş durumda. Ancak İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'e olan desteğini her fırsatta dile getirmeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçı, İdo'nun yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak bir kez daha oğluna olan sevgisini bakın nasıl gözler önüne serdi!