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Haberler Galeri ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınmıştı… Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı! “Maalesef tedavisi yok”
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 08:40

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınmıştı… Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı! “Maalesef tedavisi yok”

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak son dönemde değişimi ile sık sık magazinde yer alıyordu. Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak bu kez hastalığı ile gündem oldu. Sosyal medya hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği amansız hastalığı açıkladı. "Maalesef tedavisi yok" diyerek duyurduğu hastalığından arkadaşlarının bile haberdar olmadığını söyleyen Zeynep Koçak kariyerindeki sıkıntılarından da bahsetti. İşte Zeynep Koçak'ın hastalığı ve hayranlarını üzen açıklamaları...

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınmıştı… Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı! “Maalesef tedavisi yok”

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri olmuştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak evliliğin eşiğinden dönmüştü...

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınmıştı… Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı! “Maalesef tedavisi yok”

Zeynep Koçak son dönemde değişimi ile sık sık magazinde yer alıyordu.

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‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınmıştı… Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı! “Maalesef tedavisi yok”

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‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınmıştı… Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı! “Maalesef tedavisi yok”

Zeynep Koçak bu kez hastalığı ile gündem oldu.

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınmıştı… Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı! “Maalesef tedavisi yok”

Sosyal medya hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği amansız hastalığı açıkladı.

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