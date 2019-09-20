Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi de ünlü oyuncu çıktı! İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri…

Birçok dizide rol almış ve yeteneği ile göz doldurmuş olan Aras Bulut İynemli şimdilerde Çukur dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Gösterdiği performans ile oldukça konuşulan ve gündem olan genç oyuncu hem kariyeri hem özel hayatı ile göz dolduruyor. Gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı hayranları tarafından oldukça merak konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal da başarılı projelere imza atmış bir isim. Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal ise 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşanmıştır. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. İşte çok konuşulan Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri…