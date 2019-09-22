Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık anlattı... Kerem Alışık: Kalbinizle yaptığınız her şey size geri döner...

Farkında mısınız kaç zamandır bir Fekeli olayıdır gidiyor. Perşembe günleri atv'de Bir Zamanlar Çukurova yayımlanıyor ve dizinin takipçileri Fekeli ile yatıp Fekeli ile kalkıyor... Dizi biter bitmez hemen sahneleri paylaşılıyor, diyalogları özlü söz gibi kullanılmaya başlıyor... Kerem Alışık'ın oynadığı Ali Rahmet Fekeli'nin en başında böyle bir rol modeli, fenomen olacağı tahmin ediliyor muydu, bilemiyorum ama bildiğim Alışık'ın bu rolde oyunculuğunun zirvesinde olduğu... Açıkçası Kerem Alışık'ı genel olarak hep ailesiyle ilişkilendirdik. O, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni oldu bizim için. Alışık bu durumu hep saygıyla karşıladı, hatta ailenin yarattığı mirası gelecek kuşaklara aktardı ama bütün bunların yanı sıra kendi hikayesini de yazmayı başardı. Fakat genel olarak biz onun hikayesini ne kadar dinledik onu bilemiyorum. İşte Fekeli onun kendi hikayesini ne kadar güçlü yazdığının bir göstergesi. Kerem Alışık öyle bir oynuyor ki ona dair bütün algıları yıkıp geçiyor. Sanatçı sadece ve sadece bizim için artık oyunculuğuyla var oluyor. İşte bunu konuşmak için Kerem Alışık ile bir araya geldik. Namlı bir ailede büyümek, yıllarca o ailenin mirasını taşımak için uğraşmak ve bir yandan da kendi hikayesini yazmak. Kolay değil. Üstelik onun hikayesinin içinde sadece oyunculuk yok, şiir var, tiyatro var, akademi var... 'Yenetekli Bay Kerem' desem yeridir diyerek başladık sohbete sonrası aktı gitti...