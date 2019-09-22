Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık anlattı... Kerem Alışık: Kalbinizle yaptığınız her şey size geri döner...

- Babanız Sadri Alışık anneniz Çolpan İlhan, dayınız Attila İlhan... Böylesi bir aileden Kerem Alışık'ı bir benlik olarak çıkardınız. Bu süreçte kılavuzun ne oldu?
- Ben çalışmayı, sevmeyi, sabretmeyi, direnmeyi cesaret etmeyi ve bilmeyi meslek edinmişim. İnsanın yüreği neyi meslek edinirse, bedeni ve aklı da ona hizmet ediyor. Ben de yüreğimin inkar etmediği yere aitim... Ve benim kılavuzum da, yol haritam da bu duygular. Biraz mahcubum, biraz çekingen, utangaç, vicdanlı, samimi, dürüst az kalsın unutuyordum... Bir de yalnız... Gerçi artık yalnız bile değilim, biriktirdiğim bütün mutluluklarımı harcadım. Kendini hüzne ve efkara biraz severek, isteyerek bırakan cinstenim... Ve çocuğum hâlâ. İnsan, annesi, babası ölünce anlıyor içindeki çocuğun hiç ölmeyeceğini ve anladıkça kahroluyor bunu anlamakta neden bu kadar geciktiğini...