Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi gençliği ve güzelliği ile büyüledi!

Atv'nin reyting roketmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali yapmasıyla oyuncular soluğu tatilde almıştı. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova ile zirveye taşınan isimlerden olan Hilal Altınbilek de tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde adı Miray Daner'den beklenmedik bir şekilde ayrılan oyuncu Kubilay Aka ile aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek internette en çok aratılan isimlerden oldu. Renkli güzel gözleri ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'in yaşı, memleketi, boyu gibi özelliklerini merak edenleri internette Hilal Altınbilek ile ilgili bilgileri aratıyor. soruların yanı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağıyor. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'inı annesini görenler ise şok oluyor. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olay oldu.Yalıkavak'ta tatil yaparken annesi ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Hilal Altınbilek bu kareye "Güzel bir akşam yemeği ve annesi" notunu düştü. Hilal Altınbilek'in annesinin güzelliği takipçilerinden büyük övgü aldı. "Hilal Altınbilek ve annesi abla kardeş gibiler!" yorumları yapılan fotoğraf çok beğenildi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz diğer ünlüler ve anneleri...