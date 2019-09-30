Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!

Ekranların fenomen dizisi Çukur yeni sezona hızlı girdi. Dengelerin değiştiği Çukur'un son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakterinin ablası gibi sevdiği Sadiş'e hayat veren Boncuk Yılmaz internette en çok merak edilen isimlerden. Vartolu Saadettin'in eşi Sadiş ile izleyicinin beğenisini toplayan Boncuk Yılmaz'ın keşfedilme hikayesi de oldukça dikkat çekici. "Şans yüzüme trende güldü." diyen Boncuk Yılmaz için de kader ağlarını örmüş ve bir gün trende tesadüfen Ahmet Uluçay ile tanışmış. Böylece 'Karpuz Kabuğun'dan Gemiler Yapmak' filminde ilk kez kamera önüne geçti ve Boncuk Yılmaz bu rolüyle bir de ödül kazandı. 1981 doğumlu güzel oyuncu Boncuk Yılmaz birçok dizi ve filmde yer aldı. Son olarak Çukur'un Sadiş'i olarak izlediğimiz Boncuk Yılmaz'ın gerçek hayattaki eşi de çok ünlü bir oyuncu. Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın bir de çocuğu var. İşte Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın merak edilen eşi ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
Giriş Tarihi: 30.09.2019
15:20
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
15:30