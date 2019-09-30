Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!

'un 'i 'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!

Ekranların fenomen dizisi yeni sezona hızlı girdi. Dengelerin değiştiği izleyiciyi ekrana kilitledi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çukur dizisinde 'nin canlandırdığı Koçovalı karakterinin ablası gibi sevdiği 'e hayat veren internette en çok merak edilen isimlerden. Saadettin'in eşi Sadiş ile izleyicinin beğenisini toplayan Boncuk Yılmaz'ın keşfedilme hikayesi de oldukça dikkat çekici. "Şans yüzüme trende güldü." diyen Boncuk Yılmaz için de kader ağlarını örmüş ve bir gün trende tesadüfen ile tanışmış. Böylece '' filminde ilk kez kamera önüne geçti ve Boncuk Yılmaz bu rolüyle bir de ödül kazandı. 1981 doğumlu güzel oyuncu Boncuk Yılmaz birçok dizi ve filmde yer aldı. Son olarak olarak izlediğimiz Boncuk Yılmaz'ın gerçek hayattaki eşi de çok ünlü bir oyuncu. 'ın bir de çocuğu var. İşte Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın merak edilen eşi ve sizler için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:30
Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!

Ekranların fenomen dizisi yeni sezona hızlı girdi. Dengelerin değiştiği izleyiciyi ekrana kilitledi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çukur dizisinde 'nin canlandırdığı Koçovalı karakterinin ablası gibi sevdiği 'e hayat veren internette en çok merak edilen isimlerden. Saadettin'in eşi Sadiş ile izleyicinin beğenisini toplayan Boncuk Yılmaz'ın keşfedilme hikayesi de oldukça dikkat çekici. "Şans yüzüme trende güldü." diyen Boncuk Yılmaz için de kader ağlarını örmüş ve bir gün trende tesadüfen ile tanışmış. Böylece '' filminde ilk kez kamera önüne geçti ve Boncuk Yılmaz bu rolüyle bir de ödül kazandı. 1981 doğumlu güzel oyuncu Boncuk Yılmaz birçok dizi ve filmde yer aldı. Son olarak olarak izlediğimiz Boncuk Yılmaz'ın gerçek hayattaki eşi de çok ünlü bir oyuncu. 'ın bir de çocuğu var. İşte Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın merak edilen eşi ve sizler için derlediğimiz ...

Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!

ERCAN - NAZAN KESAL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!
Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!

HAYFA SAFİ TULUN

Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!
Çukur'un Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ın eşi de çok ünlü! İşte Boncuk Yımaz hakkında duyanları şaşırtan gerçek!
BİZE ULAŞIN