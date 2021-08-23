Cüneyt Arkın’dan samimi itiraflar! Tarih bilinci olan küpe takmaz

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden ve en sevilen sanatçılarından birisiniz. Çocuklarımız hâlâ sizin filmlerinizle büyüyor. Bu nasıl bir duygu bize biraz anlatır mısınız?

Benim kuşağım gerçek anlamda sinemacıydı. Yani şöhretin ve paranın değerini asla bilmedi ve önemsemedi.

Cüneyt Arkın, halkın gözünde bir kahramandır. Bu hoşuma gidiyor çünkü halkla aynı duyguları yaşıyor oluyorsun. Türk halkı müthiş bir halk. İnsanın içini temizler, adamı adam eder. Öyle bir halkla aynı duyguları paylaşmak bana keyif veriyor.