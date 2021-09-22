Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın’dan torunu Zeynep’e övgü dolu sözler...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın 13 yaşındaki torunu Zeynep Cüreklibatır da dedesi gibi oyuncu olma yolunda ilk adımı attı. Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Kovala adlı sinema filminde oynadı. 'Kovala' filminde 'Stabil' ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz'ın kardeşini oynayan Zeynep Cüreklibatır, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı. Çocuk oyuncu olarak kariyerine adım atan Zeynep Cüreklibatır'a en büyük destek dedesi usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan geldi. Cüneyt Arkın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile torunu Zeynep Cüreklibatır'ın ilk oyunculuk deneyimine övgüler yağdırdı.