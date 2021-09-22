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Haberler Galeri Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın'dan torunu Zeynep'e övgü dolu sözler...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:09

Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın'dan torunu Zeynep'e övgü dolu sözler...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın 13 yaşındaki torunu Zeynep Cüreklibatır da dedesi gibi oyuncu olma yolunda ilk adımı attı. Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Kovala adlı sinema filminde oynadı. 'Kovala' filminde 'Stabil' ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz'ın kardeşini oynayan Zeynep Cüreklibatır, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı. Çocuk oyuncu olarak kariyerine adım atan Zeynep Cüreklibatır'a en büyük destek dedesi usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan geldi. Cüneyt Arkın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile torunu Zeynep Cüreklibatır'ın ilk oyunculuk deneyimine övgüler yağdırdı.

Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın’dan torunu Zeynep’e övgü dolu sözler...

Cüneyt Akın'ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın 12 yaşındaki torunu Zeynep Cüreklibatır da dedesi gibi oyuncu olmayı tercih etti.

Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın’dan torunu Zeynep’e övgü dolu sözler...

Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep 'Kovala' adlı sinema filminde oynadı. Zeynep Cüreklibatır, başrollerinde Rap'çi Stabil, Ozan Akbaba ve Hande Soral'ın yer aldığı filmde ilk kez kamera karşısına geçti.

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Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın’dan torunu Zeynep’e övgü dolu sözler...

Türkiye'nin ilk rap filmi 'Kovala'da ilk kez oyunculuk tecrübesi yaşayan Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep'e dedesi de sosyal medyadan destek verdi.

Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın’dan torunu Zeynep’e övgü dolu sözler...

"TORUNUMUN İLK FİLMİ"
Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba'nın da rol aldığı filmi çok beğendiğini belirten Cüneyt Arkın, bir paylaşım yaparak, "Torunum Zeynep'in ilk filmi 'Kovala' yayına girdi. Çok güzeldi, herkesin emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır dedesinin izinde! Cüneyt Arkın’dan torunu Zeynep’e övgü dolu sözler...

Sosyal medyayı aktif kullanan Cüneyt Arkın sık sık ailesi ile mutluluk pozlarını takipçileri ile paylaşıyor.

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