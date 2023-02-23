Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:55

CZN Burak'tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede aldı. Ekibi ile depremzedelere yemek yapıp dağıtan fenomen şef CZN Burak bölgede gönüllü olarak yardım çalışmalarına da katıldı. Yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra CZN Burak son olarak kendisine yıldız futbolcular Lionel Messi ve Ronaldinho tarafından hediye edilen imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardığını duyurmuştu. CZN Burak formaların satıldığını ve gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı. İşte Messi ve Ronaldinho imzalı formaların satışından elde edilen yardım tutarı...