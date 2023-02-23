Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CZN Burak'tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:55

CZN Burak'tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede aldı. Ekibi ile depremzedelere yemek yapıp dağıtan fenomen şef CZN Burak bölgede gönüllü olarak yardım çalışmalarına da katıldı. Yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra CZN Burak son olarak kendisine yıldız futbolcular Lionel Messi ve Ronaldinho tarafından hediye edilen imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardığını duyurmuştu. CZN Burak formaların satıldığını ve gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı. İşte Messi ve Ronaldinho imzalı formaların satışından elde edilen yardım tutarı...

CZN Burak’tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremler, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye asrın felaketinde tek yürek olurken, 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir de ilk günden soluğu bölgede almıştı.

CZN Burak’tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!

Ekibi ile depremzedelere yemek yapıp dağıtan fenomen şef CZN Burak bölgede gönüllü olarak yardım çalışmalarına da katıldı. Yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra CZN Burak son olarak kendisine yıldız futbolcular Lionel Messi ve Ronaldinho tarafından hediye edilen imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardığını duyurmuştu. CZN Burak formaların satıldığını ve gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CZN Burak’tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!

FORMALAR SATILDI

Muhammed Burak Özdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Özdemir, formaların satıldığını ve elde edilen 1 milyon 200 bin liralık gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

CZN Burak’tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremler, 11 ili etkileyen can kayıplarına sebep oldu. Enkaz altında kalan isimlerden biri de fenomen Taha Duymaz'dı. Yemek videoları çekerek şöhreti yakalayan Taha Duymaz'dan 12 gün sonra acı haber gelmişti.

CZN Burak’tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!

Taha Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti.

SON DAKİKA