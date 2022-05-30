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Haberler Galeri Dağılan Hepsi grubunun Eren'i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı'nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:31

Dağılan Hepsi grubunun Eren'i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı'nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!

Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan ünlü şarkıcı Eren Bakıcı, yıllardır ekranlardan uzak duruyor. Sahne ışıklarını ve gösterişli hayatını bir anda tamamen değiştiren Eren Bakıcı, uzun süredir Bursa'da doğa ile iç içe bir hayat sürüyor. Hepsi'nin Eren'i ile ilgili son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı. Hepsi grubunun diğer üyelerinden olan Cemre Kemer, katıldığı bir yayında arkadaşı Eren Bakıcı'nın evlendiğini açıkladı. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ve evlendiğini herkesten sır gibi saklayan Bakıcı'nın eşi ise merak konusu oldu. İşte Hepsi'nin gözde isimlerinden Eren Bakıcı'nın merak konusu olan eşi...

Dağılan Hepsi grubunun Eren’i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı’nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubu, yıllar önce şaşırtan bir karar almış ve dağılmıştı. Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla yollarını 3 kişi olarak devam eden Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük de bir süre sonra arkadaşlıkları baki kalsa da birlikte müzik yapmayı noktalamıştı.

Dağılan Hepsi grubunun Eren’i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı’nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!

Aralarındaki kırgınlığı da yıllar sonra bitiren ekip, şimdilerde farklı hayatlar sürdürüyor.

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Dağılan Hepsi grubunun Eren’i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı’nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!

Grubun en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Eren Bakıcı, sahne ışıklarından uzakta kendi halinde bir yaşamı tercih ediyor.

Dağılan Hepsi grubunun Eren’i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı’nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!

38 yaşındaki Eren Bakıcı, Hepsi grubu ile tanınmıştı.

Dağılan Hepsi grubunun Eren’i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı’nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!

Dans ve şarkıcılık kariyerini geri plana atan ve bir dönem yaptığı tiyatro oyunculuğunu da bırakan Eren Bakıcı artık doğayla bütünleşmiş bir hayat sürdürüyor.

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