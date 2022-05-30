Dağılan Hepsi grubunun Eren’i sessiz sedasız evlenmiş! Eren Bakıcı’nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:31

Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan ünlü şarkıcı Eren Bakıcı, yıllardır ekranlardan uzak duruyor. Sahne ışıklarını ve gösterişli hayatını bir anda tamamen değiştiren Eren Bakıcı, uzun süredir Bursa'da doğa ile iç içe bir hayat sürüyor. Hepsi'nin Eren'i ile ilgili son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı. Hepsi grubunun diğer üyelerinden olan Cemre Kemer, katıldığı bir yayında arkadaşı Eren Bakıcı'nın evlendiğini açıkladı. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ve evlendiğini herkesten sır gibi saklayan Bakıcı'nın eşi ise merak konusu oldu. İşte Hepsi'nin gözde isimlerinden Eren Bakıcı'nın merak konusu olan eşi...