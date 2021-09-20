Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu’nu öldürüyordu! İşte İrem Helvacıoğlu’nun ölümden döndüğü talihsiz olay...

KORKU DOLU ANLAR

Helvacıoğlu'nun ilk hikayesi çocukluk yıllarına ait. Ünlü oyuncu hem duygusal hem de korku dolu bu anısını şöyle anlattı:

"Babamın tayini çıkmış, Erzurum'dan Ankara'ya taşınıyoruz... Lojmana taşınma süremiz olduğu için bir süre babaannemlerde kaldık. Ben henüz 5-6 yaşlarımdayım, babaannemin komşusunun çocukları da benim yaşlarımda, onların evinin balkonunda oyun oynuyoruz. Çamaşır tellerine bezlerden beşik yapıp bebeklerimizi sallıyoruz derken benim bebeğim aşağı düştü. Ben de almak için aşağı inmek istedim. Hiç bilmediğim bir semtin, bilmediğim bir sokağındaydım..."