Giriş Tarihi: 08.02.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 08:38

Danla Bilic’ten şoke eden eski aşk itirafı! “Çakal’ın ayrılık şarkısındaki o sözler benim…”

Son yılların en dikkat çeken fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, aşk hayatıyla da sıkça gündem oluyor. Özellikle 2024 yılında rapçi Emirhan Çakal ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Bilic, ilişkisi ve sonrasındaki gelişmelerle magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Aralarındaki yaş farkı ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken çift, kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Ancak bu ilişki, sürpriz bir şekilde sonlanmıştı. Gündeme gelen bir şarkı sözü ise ikilinin arasındaki ilişkiye dair çok daha büyük bir ipucu veriyor! İşte ayrıntılar…