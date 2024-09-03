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Haberler Galeri Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!
Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 15:08

Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!

Dansöz Asena'nın gerçek adını biliyor musunuz? Asena'nın hayatını araştıranlar bu bilgi karşısında adeta şoke oldu. Hepimiz onu 1994 yılında İbo Show'da tanıdık. Oryantal dans kariyerinde uzun zaman İbrahim Tatlıses'in yanında çalıştı. Dans kariyeri dışında şarkıcılık ve oyunculuk da yapan Asena'nın beş tane albümü var. Gerçek adının Asena olmadığını duyanlar ise hayret ediyor. İşte dansöz Asena ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri…

Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!

"ASLA BİLEMEZSİNİZ"

İbo Show'daki dans performansıyla büyük beğeni alan bir dönemin en ünlü oryantali Asena, takipçilerini bu kez çok şaşırttı.

Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.

Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Tam bir Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesinin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuş, 2001-2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi'ye devam etmiştir.

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Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!

1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başladı.

Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı.

Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!

Bununla birlikte Asena'nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye'de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir.

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