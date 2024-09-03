Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!

"ASLA BİLEMEZSİNİZ"

İbo Show'daki dans performansıyla büyük beğeni alan bir dönemin en ünlü oryantali Asena, takipçilerini bu kez çok şaşırttı.

Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.