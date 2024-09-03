Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
15:08
Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!
Dansöz Asena'nın gerçek adını biliyor musunuz? Asena'nın hayatını araştıranlar bu bilgi karşısında adeta şoke oldu. Hepimiz onu 1994 yılında İbo Show'da tanıdık. Oryantal dans kariyerinde uzun zaman İbrahim Tatlıses'in yanında çalıştı. Dans kariyeri dışında şarkıcılık ve oyunculuk da yapan Asena'nın beş tane albümü var. Gerçek adının Asena olmadığını duyanlar ise hayret ediyor. İşte dansöz Asena ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri…