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Haberler Galeri David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:42

David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz aylarında David Beckham ile İtalya'da karşılaşmış, ancak fotoğraf çekilmek istese de çekilememişti. Buse Terim'in isteğini kibarca reddeden dünyaca ünlü yıldız David Beckham, bu kez kaçamadı. Buse Terim İstanbul'a gelen David Beckham'la fotoğraf çekildi. Buse Terim sosyal medyadan bir de paylaşım yaparak kendisini adeta ti'ye aldı. İşte o paylaşım!

David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik kapsamında Türkiye'ye geldi. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren David Beckham, bugün bir etkinliğe daha katıldı.

David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?

BUSE TERİM DE ETKİNLİKTEYDİ

David Beckham, katıldığı etkinlikte Buse Terim de yer aldı.

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David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?

KİBARCA REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce Buse Terim, Capri Adası'nda gördüğü Beckham'la fotoğraf çektirmek isteyip kibarca reddedilmişti.

David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?

"NASIL SALLAMADI"

Capri'de reddedilen Terim, sosyal medya hesabından; "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını yayımlayarak herkesi güldürmüştü.

David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?

BUGÜN MURADINA ERDİ

Buse Terim bu kez bugün İstanbul'da düzenlenen etkinlikte muradına erdi.

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