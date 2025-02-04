Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
14:42
David Beckham’la sonunda fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini ti’ye aldı: Başardım diyebilir miyiz?
Ünlü teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz aylarında David Beckham ile İtalya'da karşılaşmış, ancak fotoğraf çekilmek istese de çekilememişti. Buse Terim'in isteğini kibarca reddeden dünyaca ünlü yıldız David Beckham, bu kez kaçamadı. Buse Terim İstanbul'a gelen David Beckham'la fotoğraf çekildi. Buse Terim sosyal medyadan bir de paylaşım yaparak kendisini adeta ti'ye aldı. İşte o paylaşım!