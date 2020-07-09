Dede olan Acun Ilıcalı'nın torununun fotoğrafı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunu Begüm ile poz verdi!

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını verdi. Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın ilk eşiSeda Başbuğ torunu Begüm ile verdiği poz ile mutluluğunu paylaştı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın ilk eşi olan Seda Başbuğ güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte herkesin merak ettiği Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm...