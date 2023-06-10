Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:49

Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ı bakın kim keşfetmiş?

Sektöre 4 yaşında, "Kocamın Ailesi" dizisi ile adım atan ardı ardına çektiği dizi ve filmlerle şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ile gündem olmuştu. Mezuniyet balosu fotoğrafları ile sosyal medyayı ikiye bölen Beren Gökyıldız adından söz ettirmişti. 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'ın mezuniyet balosunda giydiği derin yırtmaçlı elbisesi ve ağır makyajı abartılı bulunmuştu. Son hali olay olan Beren Gökyıldız son olarak 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi halleri ile gönülleri fetheden Beren Gökyıldız keşfedilme hikayesini de anlattı. Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ı bakın kim keşfetmiş?