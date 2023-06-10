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Haberler Galeri Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ı bakın kim keşfetmiş?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:49

Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ı bakın kim keşfetmiş?

Sektöre 4 yaşında, "Kocamın Ailesi" dizisi ile adım atan ardı ardına çektiği dizi ve filmlerle şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ile gündem olmuştu. Mezuniyet balosu fotoğrafları ile sosyal medyayı ikiye bölen Beren Gökyıldız adından söz ettirmişti. 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'ın mezuniyet balosunda giydiği derin yırtmaçlı elbisesi ve ağır makyajı abartılı bulunmuştu. Son hali olay olan Beren Gökyıldız son olarak 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi halleri ile gönülleri fetheden Beren Gökyıldız keşfedilme hikayesini de anlattı. Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ı bakın kim keşfetmiş?

Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ı bakın kim keşfetmiş?

Henüz 4 yaşındayken ekranlarla tanışan ve başarılı bir oyunculuk deneyimi yaşayan Beren Gökyıldız, artık genç bir kız.

Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ı bakın kim keşfetmiş?

Genç yaşına rağmen birçok ünlü isimle oynama fırsatı bulan ve yeteneğiyle hayran bırakan Beren Gökyıldız son olarak mezuniyet paylaşımı ile adından söz ettirmişti.

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Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ı bakın kim keşfetmiş?

Sektöre 4 yaşında, "Kocamın Ailesi" dizisi ile adım atan ardı ardına çektiği dizi ve filmlerle şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ile gündem olmuştu.

Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ı bakın kim keşfetmiş?

Mezuniyet balosu fotoğrafları ile sosyal medyayı ikiye bölen Beren Gökyıldız adından söz ettirmişti.

Değişimi olay olmuştu... Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ı bakın kim keşfetmiş?

13 yaşındaki Beren Gökyıldız'ın mezuniyet balosunda giydiği derin yırtmaçlı elbisesi ve ağır makyajı abartılı bulunmuştu.

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