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Haberler Galeri Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu
Giriş Tarihi: 24.09.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 06:26

Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelmişti. Geçmişte Can Koçkan, Çağrı Telkıvıran, DJ Taykun Karaduman ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde oyuncu Sİnan Sicimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti. Hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak katıldığı bir davette iddialı siyah elbisesiyle boy gösterdi. Güzelliğiyle göz kamaştıran Bekiroğlu'na takipçilerinden yorum yağdı.

Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu

Bekiroğlu'nun eski aşkı Can Koçkan ile müstehcen pozları ifşa olmuştu.

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Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu

İnternete sızdırılan fooroğrafları başına dert açan ünlü isim Bekiroğlu, o dönem psikolojik destek bile almıştı.

Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu

Aslı Bekiroğlu Can Koçkan'ın ardından Çağrı Telkıvıran, DJ Taykun Karaduman ile ilişki yaşamıştı.

Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu

Sevgilisiyle bir arkadaşının düğününe katılan Bekiroğlu, geçen günlerde bu kareyle yeni aşkını ilan etmişti.

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