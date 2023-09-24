Giriş Tarihi: 24.09.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
06:26
Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu
Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelmişti. Geçmişte Can Koçkan, Çağrı Telkıvıran, DJ Taykun Karaduman ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde oyuncu Sİnan Sicimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti. Hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak katıldığı bir davette iddialı siyah elbisesiyle boy gösterdi. Güzelliğiyle göz kamaştıran Bekiroğlu'na takipçilerinden yorum yağdı.