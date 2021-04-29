Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu Demir Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:10

'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu dizisinde ortaya çıktı...

tarihine adını altın harflerle yazan yapımlardan 'in Ağabey'i yeniden ekranlara döndü. Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Demir Karahan, dizisinde ortaya çıktı. 77 yaşındaki usta sanatçı Demir Karahan yeni dizi haberiyle sosyal medyada merak konusu oldu. İşte ...

Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu Demir Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı...

tarihine adını altın harflerle yazan yapımlardan 'in Ağabey'i yeniden ekranlara döndü. Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Demir Karahan, dizisinde ortaya çıktı.

Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu Demir Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı...

77 yaşındaki usta sanatçı yeni dizi haberiyle sosyal medyada merak konusu oldu. İşte 'in Ağabey'i ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu Demir Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı...

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK

Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu Demir Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu Demir Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı...
SON DAKİKA