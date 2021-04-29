Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı... Usta oyuncu Demir Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı...

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazan yapımlardan Deli Yürek'in Ağabey'i Demir Karahan yeniden ekranlara döndü. Deli Yürek'teki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ortaya çıktı. 77 yaşındaki usta sanatçı Demir Karahan yeni dizi haberiyle sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Deli Yürek'in Ağabey'i Demir Karahan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri... ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK MENDERES UTKU - AFACAN PINAR AYDIN KÜÇÜK ONUR LALE BELKIS HATİCE ŞENDİL TARIK TARCAN RAGGA OKTAY FAHRİYE EVCEN EMINA JAHOVIC FİLİZ AKIN EBRU ŞALLI SELDA ÖZBEK ZARA DENİZ AKKAYA HANDE ATAİZİ GÖKÇE BAHADIR SERENAY SARIKAYA SEREN SERENGİL ALMEDA ABAZI HADİSE EBRU YAŞAR ÇAĞLA ŞIKEL AJDA PEKKAN DEMİR KARAHAN NALAN TOKYÜREK VİLDAN ATASEVER BÜLENT ERSOY LİNET HAZAL ŞENEL DUYGU ÖZASLAN SONGÜL KARLI BİLLUR KALKAVAN CEMAL CAN CANSEVEN ENİS ARIKAN TOLGA GARİBOĞLU EBRU YAŞAR DEMET EVGAR