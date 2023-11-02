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Haberler Galeri Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:17

Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında bir açıklama da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor. Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalışmış. Gözaltı görüntülerini programına taşıyan Demet Akalın, dikkat çeken Dilan Polat itiraflarında bulundu. İşte Demet Akalın'ın Dilan Polat açıklamaları...

Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...

Geçmişte sosyal medya üzerinden birbirlerine sert göndermelerde bulunan Demet Akalın ile Dilan Polat arasında ne yaşandı? Dilan Polat'ın gözaltı görüntülerini izleyen Demet Akalın sessizliğini bozdu: Birtakım şeyler hissettiğim için uzaklaştım...

Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, haklarında soruşturma yürütülen, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında bir açıklama da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

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Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor. Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalışmış.

Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...

Gözaltı görüntülerini programına taşıyan Demet Akalın, dikkat çeken Dilan Polat itiraflarında bulundu. İşte Demet Akalın'ın Dilan Polat açıklamaları...

Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım'da dikkat çeken açıklamalar yapan Akalın "Esra Balamir getirmişti bana Dilan Polat'ı. Fotoğraflar çekmesi için. Gülşen'e götürmüştüm onun oğlunun fotoğraflarını çeksin diye. Bizim sahne fotoğraflarımızı çekerdi, eşiyle gelirdi. Dilan böyle bir kız değildi." dedi.

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