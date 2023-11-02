Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:17

Demet Akalın Dilan Polat hakkında bildiklerini ilk kez anlattı: Birtakım şeyleri hissettiğim için uzaklaştım...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında bir açıklama da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor. Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalışmış. Gözaltı görüntülerini programına taşıyan Demet Akalın, dikkat çeken Dilan Polat itiraflarında bulundu. İşte Demet Akalın'ın Dilan Polat açıklamaları...