Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!

Giriş Tarihi: 29.11.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 19:53

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, "Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor. Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalışmış. Gözaltı görüntülerini programına taşıyan Demet Akalın, dikkat çeken Dilan Polat açıklamasıyla gündeme geldi. İşte Demet Akalın'ın dikkat çeken Dilan Polat açıklaması!