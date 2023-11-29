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Haberler Galeri Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 19:53

Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, "Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor. Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalışmış. Gözaltı görüntülerini programına taşıyan Demet Akalın, dikkat çeken Dilan Polat açıklamasıyla gündeme geldi. İşte Demet Akalın'ın dikkat çeken Dilan Polat açıklaması!

Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, haklarında soruşturma yürütülen, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler şaşırtmaya devam ediyor.

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Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!

BİR DÖNEM DEMET AKALIN'LA ÇALIŞMIŞTI

Eskiden mütevazı bir hayat yaşayan ve doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat bir dönem Demet Akalın ile de çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!

ÇARPICI İDDİALAR

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün programda çarpıcı iddialar ortaya attı.

Demet Akalın’dan şoke eden Dilan Polat itirafı: Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu!

"ENGİN POLAT, DİLAN POLAT'I DÖVÜYORDU"

Demet Akalın, "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin, Dilan'ı dövüyordu. Kolları mosmordu. Yakın arkadaşım onu karakola götürmüştü" dedi.

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