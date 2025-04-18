Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
06:30
Demet Akalın'dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...
Müzik dünyasında yapay zekâ rüzgârı esmeye devam ediyor! Ebru Gündeş
, sözleri Günay Çoban'a, müziği Cem Tuncer
'e ait olan "Yüreğimden Tut" adlı yeni şarkısını, Mustafa Ceceli
'nin yepyeni düzenlemesiyle dinleyiciyle buluşturuyor. Gündeş'in ikonik duruşunu referans alan yapay zekâ destekli görsel çalışması ise şarkının duygusuna adeta sanatsal bir dokunuş katıyor. Bugün yayınlanacak olan parça, müzikseverlerde büyük merak uyandırırken, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın
'ın tamamı yapay zekâyla hazırlanan "Affetmedim Kendimi" klibini hatırlayanlar, bu dijital devrimi konuşmaya devam ediyor!