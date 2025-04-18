Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Akalın'dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 06:30

Demet Akalın'dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...

Müzik dünyasında yapay zekâ rüzgârı esmeye devam ediyor! Ebru Gündeş, sözleri Günay Çoban'a, müziği Cem Tuncer'e ait olan "Yüreğimden Tut" adlı yeni şarkısını, Mustafa Ceceli'nin yepyeni düzenlemesiyle dinleyiciyle buluşturuyor. Gündeş'in ikonik duruşunu referans alan yapay zekâ destekli görsel çalışması ise şarkının duygusuna adeta sanatsal bir dokunuş katıyor. Bugün yayınlanacak olan parça, müzikseverlerde büyük merak uyandırırken, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın tamamı yapay zekâyla hazırlanan "Affetmedim Kendimi" klibini hatırlayanlar, bu dijital devrimi konuşmaya devam ediyor!

Demet Akalın’dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...

Ebru Gündeş, sözleri Günay Çoban'a, müziği Cem Tuncer'e ait olan 'Yüreğimden Tut' şarkısını Mustafa Ceceli'nin yeni düzenlemesiyle seslendirdi.

Demet Akalın’dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...

Gündeş'in fotoğraflarını referans alan yapay zeka, özel bir görsel çalışma hazırladı. Gündeş'in şarkısı bugün yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Akalın’dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...

DEMET AKALIN'IN YAPAY ZEKA KLİBİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Demet Akalın'ın yeni şarkısının klibinden paylaşılan ilk görüntüler, beklentileri tam anlamıyla karşılamadı. Görüntülerde yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler, düşük kalite ve gerçeklikten uzak tasarımlar nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Demet Akalın’dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...

Özellikle Akalın'ın robotik ve doğallıktan uzak görüntüsü, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Pek çok kullanıcı, klibin bu haliyle profesyonellikten uzak olduğunu ve ünlü bir isme yakışmadığını savundu.

Demet Akalın’dan sonra Ebru Gündeş de yapay zekaya adım attı! Bu klip çok konuşulacak...

TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMA ÇABASI MI, YOKSA BÜTÇE TASARRUFU MU?

Akalın'ın yapay zeka kullanımı, müzik sektöründe bir yenilik olarak görülse de bazı kullanıcılar tarafından bütçe tasarrufu yapmak amacıyla tercih edildiği yönünde eleştirildi.