Demet Akalın’ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef’in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın, Alişan ve Ceylan yılbaşı yemeğinde buluştu. Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un ve yakın dostlarının da bulunduğu yılbaşı yemeğinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.