Demet Akalın’ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef’in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

Yılbaşı akşamı İstanbul'da lüks bir otelde sahne alacak olan Demet Akalın, yakın dostlarıyla evinde düzenlediği yeni yıl yemeğinde buluştu. Ünlü şarkıcılar Demet Akalın, Alişan ve Ceylan yılbaşı yemeğinde buluştu. Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un ve yakın dostlarının da bulunduğu yılbaşı yemeğinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Demet Akalın'ın yeni yıl sofrasında ise MasterChef yarışması ile adını duyuran Eslem Sena Yurt imzası vardı. Masterchef Eslem Sena Yurt'un yemeklerine Demet Akalın'dan övgüler yağdı. Değişimi ile dikkat çeken Masterchef Eslem Yurt'un güzelliği de sosyal medyada ilgi odağı oldu.