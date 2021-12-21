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Haberler Galeri Demet Akalın'ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef'in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:50

Demet Akalın'ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef'in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

Yılbaşı akşamı İstanbul'da lüks bir otelde sahne alacak olan Demet Akalın, yakın dostlarıyla evinde düzenlediği yeni yıl yemeğinde buluştu. Ünlü şarkıcılar Demet Akalın, Alişan ve Ceylan yılbaşı yemeğinde buluştu. Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un ve yakın dostlarının da bulunduğu yılbaşı yemeğinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Demet Akalın'ın yeni yıl sofrasında ise MasterChef yarışması ile adını duyuran Eslem Sena Yurt imzası vardı. Masterchef Eslem Sena Yurt'un yemeklerine Demet Akalın'dan övgüler yağdı. Değişimi ile dikkat çeken Masterchef Eslem Yurt'un güzelliği de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Demet Akalın’ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef’in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın, Alişan ve Ceylan yılbaşı yemeğinde buluştu. Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un ve yakın dostlarının da bulunduğu yılbaşı yemeğinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Demet Akalın’ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef’in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

Yılbaşı akşamı İstanbul'da lüks bir otelde sahne alacak olan Demet Akalın, yakın dostlarıyla evinde düzenlediği yeni yıl yemeğinde buluştu.

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Demet Akalın’ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef’in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, yakın dostlarını evlerinde düzenledikleri yılbaşı yemeğinden paylaşımlarıyla sosyal medyada konuşulanlardan oldu.

Demet Akalın’ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef’in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

"YENİ YIL YEMEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR"
Akalın'ın davetine yakın dostları Alişan ve eşi Buse Varol, şarkıcı Ceylan ve Esra Balamir de katıldı.

Ünlü şarkıcı, yemekte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Akalın paylaşımına "Yeni yıl yemeklerimiz devam ediyor" notunu yazdı.

Demet Akalın’ın yılbaşı sofrasını Masterchef Eslem kurdu! MasterChef’in güzelli Eslem Sena Yurt değişimi ile ilgi odağı oldu!

Demet Akalın'ın yeni yıl sofrasında ise MasterChef yarışması ile adını duyuran Eslem Sena Yurt imzası vardı.

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