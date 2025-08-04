Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Akraba olduklarını bilmeyen üç farklı ailenin bir araya gelmesiyle başlayan bu sürükleyici hikâye, izleyicilere hem kahkaha hem de duygusal anlar yaşatıyor. Aile bağlarını ve ilişkilerdeki çatışmaları içten ve esprili bir dille aktaran 'Aile Saadeti', aile olmanın anlamını yeniden hatırlıyor.