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Haberler Galeri Demet Akbağ 'Aile Saadeti'ne konuk oluyor!
Giriş Tarihi: 04.08.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 15:31

Demet Akbağ 'Aile Saadeti'ne konuk oluyor!

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne usta oyuncu Demet Akbağ konuk oluyor. Sanatçının uzun yıllar 'Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol aldığı Zerrin Sümer ve 4 yıldır sahnelediği "Aydınlıkevler" tiyatro oyununda torununu oynayan Burak Dakak'la aynı sahneleri paylaştığı Aile Saadeti'nde birbirinden keyifli anlar kameralara yansıdı.

Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Tiyatro sahnelerinden dizi setlerine…

Canlandırdığı unutulmaz ve ezber bozan karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Akbağ, Aile Saadeti'nde 'Latife Hanım' olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Akbağ, yıllarca annesini canlandıran Zerrin Sümer ile yıllar sonra bir araya geldi ve sette hasret giderdi.

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Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Usta oyuncunun diziye konuk olmasının heyecanını yaşayan Burak Dakak ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Demet ablam geldi, hem tiyatroda hem dizide aynı sahneleri paylaştık, yanımda olduğu için çok mutluyum, çok heyecanlıyım."

Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Demet Akbağ'ın yer aldığı özel tanıtım 2 Milyon izlenmeyi geçti!

Aile Saadeti 8. bölümüyle bu akşam atv'de | Video

Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Aile Saadeti'nin 8.bölümü için hazırlanan ve Demet Akbağ'ın yer aldığı özel tanıtım sosyal medyada iki milyon izlenmeyi geçti.

Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Yeni bölümde yaşanacaklar ve Akbağ'ın hayat verdiği 'Latife' karakteri büyük heyecan yarattı.

Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Akraba olduklarını bilmeyen üç farklı ailenin bir araya gelmesiyle başlayan bu sürükleyici hikâye, izleyicilere hem kahkaha hem de duygusal anlar yaşatıyor. Aile bağlarını ve ilişkilerdeki çatışmaları içten ve esprili bir dille aktaran 'Aile Saadeti', aile olmanın anlamını yeniden hatırlıyor.

Demet Akbağ ’Aile Saadeti’ne konuk oluyor!

Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.