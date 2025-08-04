Giriş Tarihi: 04.08.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
15:31
Demet Akbağ 'Aile Saadeti'ne konuk oluyor!
atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne usta oyuncu Demet Akbağ konuk oluyor. Sanatçının uzun yıllar 'Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol aldığı Zerrin Sümer ve 4 yıldır sahnelediği "Aydınlıkevler" tiyatro oyununda torununu oynayan Burak Dakak'la aynı sahneleri paylaştığı Aile Saadeti'nde birbirinden keyifli anlar kameralara yansıdı.