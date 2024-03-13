Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
10:08
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...
Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu, Yedi Numara gibi dizilerde rol alan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Evgar, hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı kardeşi kim...