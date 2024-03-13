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Haberler Galeri Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:08

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu, Yedi Numara gibi dizilerde rol alan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Evgar, hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı kardeşi kim...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Aile Arasında, Topal Şükran'ın Maceraları, Güneşi Gördüm, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın sır gibi sakladığı oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Abla-kardeş meğer aynı dizideymiş...

Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...

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