Giriş Tarihi: 26.06.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
21:07
Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?
Ünlü manken Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'la dün bir paylaşım yaptı. Demet Şener'in paylaşımında "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düşmesi takipçilerinin aklını karıştırdı. Bazı takipçiler, ünlü mankenin paylaşımının altına yaptığı yorumlarla dikkat çekti. 'Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?' İşte Demet Şener'in o cevabı!