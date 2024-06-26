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Haberler Galeri Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 21:07 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 21:07

Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?

Ünlü manken Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'la dün bir paylaşım yaptı. Demet Şener'in paylaşımında "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düşmesi takipçilerinin aklını karıştırdı. Bazı takipçiler, ünlü mankenin paylaşımının altına yaptığı yorumlarla dikkat çekti. 'Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?' İşte Demet Şener'in o cevabı!

Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?

Ünlü manken Demet Şener, aradığı mutluluğu Tolga Arman'da buldu.

Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?

Ünlü manken 3 yıldır birlikte olduğu Tolga Arman'la birlikteliğinin 35'inci ayını kutladı. Ancak Şener'in paylaşımı takipçilerinin aklını karıştırdı.

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Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?

TAKİPÇİLERİN AKLI KARIŞTI

Ünlü mankenin yaptığı yüzüklü paylaşım sonrası takipçilerin aklı karıştı.

Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü mankenin elinde yüzük olduğunu gören takipçiler, Şener'in evlilik teklifi aldığını düşünerek tebrik mesajları attı.

Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?

TEK TEK CEVAVPLADI

Ünlü manken tek tek tebrik mesajlarına cevap vererek teşekkür etti.

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