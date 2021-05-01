Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Şener'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçti!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 07:12

'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... annesinin boyunu geçti!

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi 'dan iki çocuğu var. Son olarak kızı ile paylaşımlarda bulunan 'ı görenler inanamadı. Uzun boyu ile babası İbrahim Kutluay'a çeken irem Kutluay annesinin boyunu geçti. Demet Şener'in kızı İrem güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte şimdilerde 15 yaşında olan ile paylaşımı...

Demet Şener'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçti!

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Demet Şener'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçti!

'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Şener'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçti!

Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran 'in eski eşi 'dan iki çocuğu var.

Demet Şener'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçti!

Son olarak kızı ile paylaşımlarda bulunan 'in kızı 'ı görenler inanamadı.

Demet Şener'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçti!

Uzun boyu ile babası 'a çeken annesinin boyunu geçti.

SON DAKİKA