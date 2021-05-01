Demet Şener'in kızı İrem güzelliğini annesinden boyunu babasından almış... Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçti!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Yeniden anne olmayı düşünmeyen ve evliliğini sonlandıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Son olarak kızı ile paylaşımlarda bulunan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı. Uzun boyu ile babası İbrahim Kutluay'a çeken irem Kutluay annesinin boyunu geçti. Demet Şener'in kızı İrem güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte şimdilerde 15 yaşında olan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile paylaşımı...