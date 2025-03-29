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Haberler Galeri Dengeleri alt üst eden kaza! “Can Borcu” tekrar bölümüyle atv’de...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:04

Dengeleri alt üst eden kaza! “Can Borcu” tekrar bölümüyle atv’de...

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" tekrar bölümüyle 29 Mart cumartesi akşamı atv'de.

Dengeleri alt üst eden kaza! Can Borcu tekrar bölümüyle atv’de...

14.Bölüm Özeti:

Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir. Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

Dengeleri alt üst eden kaza! Can Borcu tekrar bölümüyle atv’de...

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder. Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir.

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Dengeleri alt üst eden kaza! Can Borcu tekrar bölümüyle atv’de...

Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir.

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Dengeleri alt üst eden kaza! Can Borcu tekrar bölümüyle atv’de...

Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır.

Dengeleri alt üst eden kaza! Can Borcu tekrar bölümüyle atv’de...

Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur. Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder.