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Haberler Galeri Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz'in ablasından Samar Dadgar'a zehir zemberek sözler "Annemle beni evden kovdurdu"
Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:28

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz'in ablasından Samar Dadgar'a zehir zemberek sözler "Annemle beni evden kovdurdu"

İranlı modacı Samar Dadgar ile evli olan 53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ailesi karıştı. Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti. Özcan Deniz'e abisi Ercan Deniz'in ardından kız kardeşi Yurda Güler de sessizliğini bozdu. Güler, Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'a zehir zemberek sözler sarfetti.

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in ablasından Samar Dadgar’a zehir zemberek sözler Annemle beni evden kovdurdu

SAMAR DADGAR'A YÜKLENDİ

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki gösterdi. Güler, Deniz'in eşi Samar Dadgar'a yüklendi.

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in ablasından Samar Dadgar’a zehir zemberek sözler Annemle beni evden kovdurdu

ŞOKE EDEN SÖZLER

Özcan Deniz'in dün ağabeyiyle ilgili açıklamasından sonra, dört kız kardeşinden en büyüğü Yurda Güler, Beyaz Magazin'den Bilal Özcan'a konuştu. Güler, şoke eden açıklamalarıyla gündem oldu.

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Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in ablasından Samar Dadgar’a zehir zemberek sözler Annemle beni evden kovdurdu

"AİLEMLE BAĞIM KALMAMIŞTIR"

Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in ablasından Samar Dadgar’a zehir zemberek sözler Annemle beni evden kovdurdu

İRAN'DAN BURAYA MEŞHUR OLMAK İÇİN GELDİ

İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden, İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim.

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in ablasından Samar Dadgar’a zehir zemberek sözler Annemle beni evden kovdurdu

ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ EVDEN KOVDURTTU

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde, onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzey'i yalnız bırakmamak içindi...Bizi kovduran kız şimdide, ailesini tamamen uzaklaştırdı.

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