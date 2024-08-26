Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
15:28
Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz'in ablasından Samar Dadgar'a zehir zemberek sözler "Annemle beni evden kovdurdu"
İranlı modacı Samar Dadgar ile evli olan 53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ailesi karıştı. Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti. Özcan Deniz'e abisi Ercan Deniz'in ardından kız kardeşi Yurda Güler de sessizliğini bozdu. Güler, Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'a zehir zemberek sözler sarfetti.