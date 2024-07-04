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Haberler Galeri Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...
Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 07:30

Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı, eski eşi ve babasıyla adliyelik olmasının ardından, ünlü isme bir şok da savcılıktan geldi. Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler'in sosyal medya üzerinden hakarete maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olduğu dosyada şüpheli olan Deniz Akkaya ifadeye gitmedi. Savcılık yakalama talep etti, mahkeme Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkardı.

ARZU KAYA
Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...

Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığı iddiası gündemi meşgul etmiş, sonrasında babası ve dedesi küçük kızın velayeti için dava açmıştı.

Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...

Mahkeme küçük kızın velayetini babası Efe Önbilgin'e verirken, Önbilgin Akkaya aleyhine tedbir kararı da aldırmıştı. Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken bu kez Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu.

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Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...

"YÜZ YÜZE GELMEDİK"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.

Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...

10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.

Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...

SELİN CİĞERCİ YÜZÜNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var.

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