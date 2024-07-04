Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
07:30
Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...
Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı, eski eşi ve babasıyla adliyelik olmasının ardından, ünlü isme bir şok da savcılıktan geldi. Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler'in sosyal medya üzerinden hakarete maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olduğu dosyada şüpheli olan Deniz Akkaya ifadeye gitmedi. Savcılık yakalama talep etti, mahkeme Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkardı.