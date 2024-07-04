Sular durulmuyor... Deniz Akkaya’ya yakalama kararı! Şimdi de fenomen Miray İpekler...

Mahkeme küçük kızın velayetini babası Efe Önbilgin'e verirken, Önbilgin Akkaya aleyhine tedbir kararı da aldırmıştı. Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken bu kez Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu.