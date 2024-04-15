"Deniz kızı Sinem" Sinem Kobal havuz pozunu paylaştı sosyal medya coştu! Güzel anne Sinem Kobal'dan yeni pozlar...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
06:55
Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın... 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Sinem Kobal'dan son olarak havuz pozunu paylaştı. Islak saçları, sıfır makyaj hali ile doğal güzelliğini konuşturan Sinem Kobal'a "Deniz kızı Sinem" "Maşallah su gibi" yorumları geldi... İşte Sinem Kobal'ın havuz pozu...