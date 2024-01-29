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Haberler Galeri "Deniz kızı Sinem" Sinem Kobal'dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:03

"Deniz kızı Sinem" Sinem Kobal'dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi. Peş peşe paylaşımlar yapan Sinem Kobal, mavi elbisesi ile kumlarda sere serpe poz verdi. Sinem Kobal'ın sahil pozlarına doğal güzelliği damga vurdu. Sosyal medyada beğeni toplayan Sinem Kobal'a "Deniz kızı Sinem" yorumları yağdı...

Deniz kızı Sinem Sinem Kobal’dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi ve kızlarıyla tatile çıkmıştı.Sinem Kobal tatil karelerine yenilerini ekledi. Sinem Kobal'ın güzelliğine hayranları kayıtsız kalamadı...

Deniz kızı Sinem Sinem Kobal’dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!

Güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal özellikle kapak kızı olduğu dergi çekimleriyle çok beğenilmişti. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Sinem Kobal, eski halinden bile daha fit olmuştu.

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Deniz kızı Sinem Sinem Kobal’dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!

TATİLE ÇIKTILAR

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçmuştu.

Deniz kızı Sinem Sinem Kobal’dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!

Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, takipçilerine ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızlarını kucaklarına alarak mutlu aile pozu vermişti.

Deniz kızı Sinem Sinem Kobal’dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!

Sinem Kobal "İlk uzun uçuş denememiz demişti.

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