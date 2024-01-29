"Deniz kızı Sinem" Sinem Kobal'dan sahil pozları! Kumlarda sere serpe poz veren Sinem Kobal güzelliğiyle mest etti!

Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:03
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçmuştu. Geçtiğimiz günlerde havalimanından eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla mutlu aile pozu veren Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi. Peş peşe paylaşımlar yapan Sinem Kobal, mavi elbisesi ile kumlarda sere serpe poz verdi. Sinem Kobal'ın sahil pozlarına doğal güzelliği damga vurdu. Sosyal medyada beğeni toplayan Sinem Kobal'a "Deniz kızı Sinem" yorumları yağdı...