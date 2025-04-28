Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
07:13
Deprem uzmanı inşaat reklamı yapmalı mı? Tepkiler çığ gibi büyüyor
23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem, binaların güvenilirliği konusunu yeniden alevlendirdi. Bazı uzmanlar büyük İstanbul depremi kapıda derken bazıları ise tehlikenin geçtiğini söyledi. Bu tartışmaların üzerine ise deprem konusunda ilk aklımıza gelen isimlerden biri olan Profesör Naci Görür'ün bir inşaat firması reklamlarında yer alması çeşitli tartışmalara yol açtı. Mevlüt Tezel bu konuyu kaleme aldı...