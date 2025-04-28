Deprem uzmanı inşaat reklamı yapmalı mı? Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bu mantıkla hareket edersek deprem uzmanları da inşaat reklamlarında oynayabilir diyebilirsiniz.

Öte yandan İstanbul'da iki ay içinde 7 şiddetinde deprem olacağını iddia eden Moriwaki'nin asıl işi inşaatçılık!

Korku yarat, kendi adının olduğu şirketten ev sat! Bu etik mi?

Bu olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir örnek her şeyi net özetliyor:

Kemal Sunal bir inşaat firmasından reklam teklifi almış. Gül Sunal olayı şöyle anlatıyor:

"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firmasın reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini hediye etmeyi teklif etti. Kemal bunu hemen reddetti.

'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' dedim. Kemal ise döndü ve dedi ki, 'Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm?"

Elbette ünlüler reklamlarda oynayabilir ama kamuya mal olmuş kişiler daha dikkatli olmalı.