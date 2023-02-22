Giriş Tarihi: 22.02.2023 14:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
14:42
Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!
Zaman zaman sosyal medya üzerinden girdiği polemiklerle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bu defa çizgiyi fena aştı. Konuşulmak adına çirkin çıkışlarda bulunmaktan çekinmeyen Farah Zeynep Abdullah son olarak attığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık yeter" tweeti ile tepkilerin hedefi oldu. Deprem felaketi yaşadığımız bu günlerde birleştirici olmak yerine sadece çirkin söylemlerde bulunmayı tercih eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medya üzerinden haddini bildiren kullanıcılar arasında ünlü isimler de vardı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumuna gelen tepkilerden bazıları...