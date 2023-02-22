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Haberler Galeri Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!
Giriş Tarihi: 22.02.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 14:42

Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Zaman zaman sosyal medya üzerinden girdiği polemiklerle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bu defa çizgiyi fena aştı. Konuşulmak adına çirkin çıkışlarda bulunmaktan çekinmeyen Farah Zeynep Abdullah son olarak attığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık yeter" tweeti ile tepkilerin hedefi oldu. Deprem felaketi yaşadığımız bu günlerde birleştirici olmak yerine sadece çirkin söylemlerde bulunmayı tercih eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medya üzerinden haddini bildiren kullanıcılar arasında ünlü isimler de vardı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumuna gelen tepkilerden bazıları...

Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah’ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Türkiye Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerle derinden sarsılırken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumu sosyal medyada yankı uyandırdı.

Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah’ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Zaman zaman sosyal medya üzerinden girdiği polemiklerle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı.

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Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah’ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Konuşulmak adına çirkin çıkışlarda bulunmaktan çekinmeyen Farah Zeynep Abdullah son olarak attığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık yeter" tweeti ile tepkilerin hedefi oldu.

Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah’ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Deprem felaketi yaşadığımız bu günlerde birleştirici olmak yerine sadece kışkırtıcı söylemlerde bulunmayı tercih eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medya üzerinden haddini bildiren kullanıcılar arasında ünlü isimler de vardı.

Derdi dikkat çekmek olan Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı! Farah Zeynep Abdullah’ın çirkin çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor!

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumuna gelen tepkilerden bazıları...

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