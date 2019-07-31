Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yine gündeme bomba gibi düştü. Güzelliğini annesinden alan Deren Talu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. 22 yaşındaki Deren Talu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla sürekli magazin gündemine konu olurken son paylaşımı ile kendi kendini ifşa etti. Birçok isimle adı aşk dedikodularına karışan Deren Talu şu sıralar tatilde. Sosyal medyadan yaptığı tatil fotoğraflarına bir yenisini ekleyen Deren Talu farkında olmadan mı yaptı bilinmez ama aşk kaçamağını ifşa etti. Paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra kaldıran Deren Talu'nun fotoğrafındaki gizemli erkeğin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun aşk kaçamağını ifşa etti dedikodularına sebep veren o paylaşımı...