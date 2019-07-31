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  • Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Ünlü sunucu ve oyuncu 'nin kızı yine gündeme bomba gibi düştü. Güzelliğini annesinden alan Deren Talu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. 22 yaşındaki Deren Talu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla sürekli magazin gündemine konu olurken son paylaşımı ile kendi kendini ifşa etti. Birçok isimle adı aşk dedikodularına karışan Deren Talu şu sıralar tatilde. Sosyal medyadan yaptığı tatil fotoğraflarına bir yenisini ekleyen Deren Talu farkında olmadan mı yaptı bilinmez ama aşk kaçamağını ifşa etti. Paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra kaldıran Deren Talu'nun fotoğrafındaki gizemli erkeğin kim olduğu merak konusu oldu. İşte 'nun aşk kaçamağını ifşa etti dedikodularına sebep veren o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 14:43
Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Ünlü sunucu ve oyuncu 'nin kızı yine gündeme bomba gibi düştü. Güzelliğini annesinden alan Deren Talu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. 22 yaşındaki Deren Talu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla sürekli magazin gündemine konu olurken son paylaşımı ile kendi kendini ifşa etti. Birçok isimle adı aşk dedikodularına karışan Deren Talu şu sıralar tatilde. Sosyal medyadan yaptığı tatil fotoğraflarına bir yenisini ekleyen Deren Talu farkında olmadan mı yaptı bilinmez ama aşk kaçamağını ifşa etti. Paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra kaldıran Deren Talu'nun fotoğrafındaki gizemli erkeğin kim olduğu merak konusu oldu. İşte 'nun aşk kaçamağını ifşa etti dedikodularına sebep veren o paylaşımı...

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Önceki gün Santorini'ye giden 'nin kızı , aşk kaçamağını kendi elleriyle ifşa etti. Yanındaki gizemli erkeğin kolunu paylaşan Talu, panikle bu kareyi silse de iş işten geçmişti...

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Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Eski sunucu 'nin büyük kızı , tatil için gittiği Santorini'de faka bastı.

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Önceki gün Yunanistan'ın gözde adasına giden 22 yaşındaki genç kız, Ege manzarasında havuz keyfi yaparken verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

KENDİNİ ELE VERDİ

Renkli anlarını Instagram'da yayınlayan Talu'nun bir paylaşımında Ege manzarasını fotoğraflayan bir erkeğin kolu gözden kaçmadı.

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Saniyeler içinde durumun farkına varan genç kız, hemen bu kareyi sildi.

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Aşk kaçamağını ifşa eden Deren Talu panikledi...

Eğlenceli anları yerini paniğe bırakan Talu, yanındaki gizemli erkeğin karesini silerek tatile kız arkadaşlarıyla çıkmış izlenimi yaratmaya çalıştı.

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