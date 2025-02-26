Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 15:02

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...

Tiyatronun duayen isimlerinden olan Ferhan Şensoy, 2021 yılında damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi, Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'u da bir o kadar yıkmıştı... Şensoy, son olarak vefat eden babasının doğum gününü yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Peş peşe fotoğraf yayınlayan Derya Şensoy, takipçilerini duygulandırdı...

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçı Ferhan Şensoy, 2021 yılının Ağustos ayında hayatını kaybetmişti.

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...

70 yaşında hayata gözlerini yuman Ferhan Şensoy'un ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...

Derya Şensoy son olarak vefat eden babasının doğum gününü kutladı.

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...

Babasıyla olan nostaljik bir fotoğrafını paylaşan Şensoy, "İyi ki doğdun babam" notunu düştü.

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...

Ardı ardına paylaşım yapan Derya Şensoy, babasıyla olan diğer fotoğrafına ise, "Çok özlüyorum, her gün çok ama çok özlüyorum" sözlerini yazdı.

SON DAKİKA