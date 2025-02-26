Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
15:02
Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde böyle andı: Çok özlüyorum...
Tiyatronun duayen isimlerinden olan Ferhan Şensoy, 2021 yılında damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi, Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'u da bir o kadar yıkmıştı... Şensoy, son olarak vefat eden babasının doğum gününü yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Peş peşe fotoğraf yayınlayan Derya Şensoy, takipçilerini duygulandırdı...