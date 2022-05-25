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Haberler Galeri Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:58

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!

ATV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede izleyiciler tarafından beğenilerek reytingleri altüst eden 'Destan'ın Akkız'ı ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ile bir süredir birlikte olan Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ünlü çift, düğün hazırlıkları için kolları sıvadı. Çift, 7 Temmuz'da Çeşme'deki bir beach'te düğün gerçekleştirecek. Bu düğün öncesi Ebru Şahin ve Cedi Osman erken balayı planı yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şahin'e beğeni ve yorum yağdı. Ebru Şahin'in Maldivler pozu sosyal medyada bugün en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o pozlar!

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizisi 'Destan'da 'Akkız' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'la birliktelik yaşıyor.

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!

Milli basketbolcu Cedi Osman, geçen yıl Eylül ayında Kapadokya'da Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!

Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde attı.

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!

Aile arasında Cedi Osman ile nişanlandığı ortaya çıkan Ebru Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı.

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!

Çiftin 7 Temmuz'da Çeşme'de evleneceği açıklandı.

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