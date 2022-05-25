Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:58

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in tatil pozu gündeme oturdu! Ebru Şahin’in Maldivler pozu sosyal medyada çok konuşuldu!

ATV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede izleyiciler tarafından beğenilerek reytingleri altüst eden 'Destan'ın Akkız'ı ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ile bir süredir birlikte olan Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ünlü çift, düğün hazırlıkları için kolları sıvadı. Çift, 7 Temmuz'da Çeşme'deki bir beach'te düğün gerçekleştirecek. Bu düğün öncesi Ebru Şahin ve Cedi Osman erken balayı planı yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şahin'e beğeni ve yorum yağdı. Ebru Şahin'in Maldivler pozu sosyal medyada bugün en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o pozlar!